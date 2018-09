Oggi, durante un’operazione del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Bari e della Polizia Locale di Bari, finalizzata al controllo del rispetto delle licenze di concessione rilasciate a esercizi commerciali con affaccio sulla piazza antistante il porto di Torre a Mare, sono state rilevate ulteriori e reiterate occupazioni abusive.

In particolare, uno degli esercizi commerciali, di cui non sono state diffuse le generalità, a cui era stata contestata un’analoga occupazione abusiva nello scorso mese di agosto, noncurante delle precedenti prescrizioni, aveva nuovamente occupato l’area antistante con ombrelloni, sedie, tavolini e altri arredi vari.

L’area, di circa 90 mq., è stata quindi restituita alla libera e pubblica fruizione, i militari e gli agenti hanno rimosso e sequestrato di tutti gli arredi posizionati all’esterno, i quali sono stati affidati allo stesso Comando di Polizia Locale di Bari per la relativa custodia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria a cui il titolare è stato denunciato per occupazione abusiva di area demaniale marittima ed invasione di suolo pubblico ai fini commerciali.

Ad un altro esercizio commerciale, poco distante dal precedente, è stata invece contestata la realizzazione di innovazioni abusive rispetto a quanto previsto dalla licenza di cui era in regolare possesso, che gli consentiva unicamente di posizionare sull’area esterna, di circa mq. 60, tavolini, sedie, fioriere e tenda parasole. Il controllo effettuato ha invece consentito di rilevare la realizzazione abusiva di una struttura esterna consistente in un pergolato in metallo con copertura in pvc, retraibile a pacchetto in modo meccanico, chiuso da pannelli in vetro, anch’essi scorrevoli. Anche per questa struttura è scattato il sequestro.

Vista la frequenza degli abusi, e la reiterazione di alcuni di essi da parte di titolari di attività che pervicacemente continuano ad operare rendendosi protagonisti di ulteriori illeciti, il personale della Guardia Costiera di Bari e della Polizia Locale continuerà nei controlli a tutela del pubblico uso della piazza.

