Divisa blu, zoccoli in gomma, non sappiamo se si tratti di una persona addetta alle pulizie o più probabilmente di un membro del personale ausiliario, fatto sta che le persone quando hanno visto la scena sono rimaste letteralmente sotto shock. Inizialmente in piedi, poi accovacciata, la persona fotografata è sul cornicione del padiglione Asclepios, al Policlinico.

Un passo falso, un giramento di testa, una vertigine improvvisa, il vuoto, l’impatto violento al suolo. Basterebbe davvero poco per provocare la tragedia. All’invito perentorio a scendere immediatamente, ha risposto con un sospiro, come a voler dire: “So che sto facendo una cosa pericolosissima, ma non posso fare diversamente”.

