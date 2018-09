Lasciare l’auto in divieto proprio davanti al comando della Polizia Locale. A Bari la disperazione per la mancanza di parcheggi porta anche a questo: in via Paolo Aquilino, quartiere Japigia, le multe fioccano e poco importa se ti sei fermato per pochissimi minuti o ti prolunghi per un quarto d’ora.

Niente da eccepire: dove c’è il divieto di sosta non si può parcheggiare, la Legge è chiara. I vigili fanno semplicemente il loro lavoro. Purtroppo non sono però mancati i momenti di tensione fra agenti e alcuni automobilisti che hanno fatto fatica ad accettare la sanzione.

Ma se alcuni cittadini sfidano la sorte e parcheggiano proprio davanti al comando della Polizia Locale un motivo ci sarà. Il coro è univoco: “Mancano i parcheggi, dove dobbiamo lasciare l’auto?”. Il problema è tanto evidente che anche gli stessi vigili sono costretti a parcheggiare molto lontano. Qualche agente si sarebbe beccato anche una multa.