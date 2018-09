Non sono ancora chiare le dinamiche dello scontro tra una macchina e una moto, avvenuto questa mattina in via Giulio Petroni in prossimità dell’incrocio tra via degli Alfariniti e via Papa Benedetto XIII.

I pedoni, testimoni dell’incidente, hanno prontamente fermato un ambulanza privata che passava da lì per caso, prima dell’arrivo del 118. Al momento sono sconosciute le condizioni dei feriti.

