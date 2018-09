Si è sfiorata la tragedia in viale Tatarella, dove un’auto, una Audi Q5, e una moto di grossa cilindrata si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio il centauro che è rimasto ferito.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione pare che l’Audi procedesse in controsenso all’altezza dei curvoni per l’immissione sulla statale 16 e non si sia accorta dell’arrivo della moto.