Questo pomeriggio un’auto con targa romena si è ribaltata all’incrocio tra via Giulio Petroni e via degli Altari, finendo la sua corsa contro alcune vetture parcheggiate.

Non sono ancora chiare le cause dell’impatto con la Ford Fiesta che, secondo le prime ricostruzioni non avrebbe rispettato uno stop.

I due conducenti sono stati trasportati nei pronto soccorso del Policlinico e del Di Venere in codice giallo. I feriti non sarebbero tuttavia in gravi cndizioni.