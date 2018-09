Dopo aver monitorato per alcuni giorni mediante l’utilizzo di fototrappole le aree già oggetto di depositi illeciti di rifiuti, questa mattina agenti della Polizia Locale di Bari unitamente alle Guardie ambientali Rangers d’Italia, appostati in zona, hanno sorpreso gli autori dell’illecito in località Santa Rita.

Tre soggetti sono stati denunciati in concorso all’Autorità Giudiziaria per i reati ambientali di discarica abusiva e combustione illecita di rifiuti non pericolosi per gran parte costituiti da scarti di vegetazione e residui di potature probabilmente anche provenienti da attività vivaistiche abusive.

Sequestrata un’area di circa 350 mq ed un trattore agricolo con relativo rimorchio che saranno oggetto di successiva confisca da parte dell’ A.G.. Le indagini procedono per individuare ulteriori soggetti coinvolti nella filiera di gestione illecita dei rifiuti.

1 di 3