Gonfia un palloncino di quelli con la lucina all’interno, ma scoppia e rischia di perdere l’occhio destro. Domenica mattina al cardiopalma per una mamma del quartiere Carrassi di Bari. Stava gonfiando il palloncino, comprato in un negozio cinese, ma all’improvviso è scoppiato.

La batteria della lucina contenuta all’interno è schizzata come un missile sulla sua faccia, colpendola all’occhio. La donna è andata nel panico alla vista del sangue. A quel punto la corsa al pronto soccorso e gli accertamenti, che hanno escluso lesioni a cornea e retina.

La medicazione, una cura con l’antibiotico e un cerotto sull’occhio sono i ricordi evidenti di questa domenica mattina. La donna aveva deciso di acquistare i palloncini dal punto vendita cinese per riuscire a risparmiare qualche euro, avendo optato in passato per un prodotto analogo, ma più costoso fabbricato nella Comunità europea.

“Lo so che ormai è difficile recuperare qualcosa non fabbricata in cina – spiega la vittima di questo episodio -, ma a volte pur di risparmiare ci procuriamo merce pericolosa. Spero che quanto è accaduto a me non si ripeta e che i controlli su ciò che viene messo sugli scaffali di qualsiasi negozio siano sempre più meticolosi e capillari”.

1 di 2