Quattro tamponamenti si sono verificati questa mattina sulla ss16 in direzione nord tra Torre a Mare e Bari, il traffico verso il Capoluogo è fortemente condizionato, con code che arrivano fino a Mola.

Il primo incidente segnalato è su via Bari, all’uscita di Torre a Mare, altri due si sono verificati nei pressi di San Giorgio, uno prima e l’altro in corrispondenza dello svincolo per Triggiano. L’ultimo, sulla ss16, si è verificato poco prima dello svincolo per via Gentile. Ancora non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, gli automobilisti segnalano la presenza dei mezzi di soccorso, in difficoltà per raggiungere in luoghi interessati date le condizioni proibitive della circolazione.

Anche la ss100 è stata teatro di un sinistro, nei dintorni di Triggiano, prima dell’Ikea, in questo caso la circolazione non sembra particolarmente compromessa, ma in ogni caso è bene armarsi di molta pazienza, stamattina raggiungere Bari appare davvero difficile.