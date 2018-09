La notte scorsa la Polizia Locale di Bari è intervenuta in zona Stanic dove era segnalata musica ad alto volume diffusa da una sala da ballo. Sul posto gli agenti hanno accertato che era in atto un trattenimento musicale, all’interno di una sala allestita per il ballo e munita di consolle con relativa strumentazione musicale, mentre all’esterno l’evento danzante era pubblicizzato con locandine riportanti il costo del biglietto d’ingresso.

Totalmente assenti le misure di sicurezza e antincendio finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e alla prevenzione di eventuali danni o lesioni alle persone che frequentano il locale. Contestualmente si è accertata la vendita e la somministrazione di bevande, anche superalcolici, senza alcun titolo abilitativo.

Gli uomini diretti e coordinati dal Comandante Michele Palumbo hanno sanzionato il conduttore dell’attività abusiva per le violazioni amministrative previste oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi penali previste dagli artt. 659 e 681 del Codice Penale. Sequestrata la strumentazione musicale consistente in impianto elettroacustico, casse acustiche, mixer, consolle e amplificatori.

