Il mistero di viale Kennedy angolo Papa Pio si infittisce. Dopo esserci interrogati sull’oscura sparizione del semaforo, probabilmente andato in pensione con danni morali e fisici dovuti ai continui abbattimeni, la storia si ripete per il palo che è stato eletto come legittimo successore.

Indietreggiare lo spartitraffico e optare per il “cambio della guardia” è servito a ben poco. Stamattina infatti, per cause ancora da chiarire, un veicolo si è schiantato proprio su quel cartello. Forse solo un modo per ripetere una delle proprietà fondamentali della matematica in vista del rientro a scuola. Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia.