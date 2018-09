Alta tensione nel quartiere Libertà. Alle ore 18 in piazza Umberto è infatti prevista la manifestazione contro il Governo, e in particolare contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intitolata “Bari non si Lega”.

Ma il timore che i manifestanti possano raggiungere la sede del movimento “Riprendiamoci il Futuro” di Luigi Cipriani è alto: l’ex consigliere comunale aveva infatti invocato e poi ricevuto il leader della Lega appena una settimana.

Proprio per questo motivo la sede del movimento in via Domenico Nicolai è presieduta dalle prime ore di questo pomeriggio delle forze dell’ordine con un’ingente presenza di Carabinieri e Polizia.

