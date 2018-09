Non più esemplari singoli o in branco, bensì una vera e propria mandria, o quasi. Si tratta forse del gruppo di cinghiali più numeroso finora avvistato nel quartiere San Paolo, a Bari, e pensare che dal Comune nei mesi scorsi sono arrivate rassicurazioni circa la cattura di diversi animali. Sarà certamente vero, eppure ieri in via Troccoli ne sono stati immortalati almeno una decina, tra adulti e cuccioli.

Liberamente al pascolo, diretti chissà dove, per nulla intimoriti dalla presenza dell’uomo o delle auto. Per ora non sembrano affatto intenzionati ad andare via, né con le buone né con le cattive. Qualcuno vedendoli ha parlato di transumanza, a noi sembrano decisamente stanziali.