Nuovo episodio di abusivismo in città. Dopo le nostre ripetute denunce e i nostri servizi sembra che i controlli si stiano facendo finalmente più stringenti. Ieri la Polizia Locale ha scoperto un immobile in Via Castromediano in cui venivano affittati abusivamente locali a cittadini non comunitari, alcuni dei quali risultati non in regola con il permesso di soggiorno.

L’individuazione dell’immobile è avvenuta nell’ambito di controlli mirati che la Polizia Locale di Bari sta effettuando in città e l’intervento é stato eseguito congiuntamente a personale del Nucleo di polziia Edilizia comunale, personale della polizia di Stato e dell’Ufficio Dogane di Bari.

Nei locali dell’immobile, impropriamente adibiti ad uso abitativo, gli agenti hanno rilevato la presenza di cittadini non comunitari provenienti dal Bangladesh e dalla Nigeria. Sono stati rinvenuti precari posti letto. L’intero immobile è risultato essere di proprietà di un cittadino italiano e solo uno dei locali era regolarmente affittato.

Dalla perizia effettuata con l’ausilio dell’Ufficio Edilizia Privata Comune sono emerse anche irregolarità edilizie quali il mancato cambio di destinazione d’uso da C/2 ad uso abitativo di alcuni locali, l’aumento volumetrico.

All’interno dei locali è stata inoltre trovata merce (n.ro 58 borse con marchi di note maison) pronta per essere posta in vendita che è stata sequestrata per la successiva confisca e per la quale è stato accertato con il personale dell’Ufficio Dogane che trattasi di merce con marchi registrati contraffatti.

Il proprietario delle unità immobiliari è stato deferito all’A.G. per i reati di favoreggiamento alla immigrazione clandestina, per l’attività di affittacamere abusivo e per i reati di abuso edilizio, inoltre segnalato per la mancata comunicazione di ospitalità di cittadini stranieri alle autorità competenti .