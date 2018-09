“Stavo tornando a casa, erano le 2:15 del mattino, la carcassa era già lì. Di notte a Madonnella girano più topi che persone”. Siamo in via Spalato, quella che costeggia il palazzo della ex Provincia per intenderci, a due passi dal mare, ma anche da luoghi istituzionali prestigiosi: la Presidenza della Regione, il Comando Provinciale dei Carabinieri, e poi ancora l’Inps, la Brigata Aerea, la Rai. Insomma, in teoria dovrebbe essere una delle zone meglio tenute, e frequentate, della città.

Invece si tratta di una di quelle da dove più spesso riceviamo segnalazioni sulla presenza di roditori, non topini, quelli sono di un’altra specie che pure abbonda. Le foto che ci manda una nostra amica sono molto eloquenti: se non fate attenzione a dove mettete i piedi, o le ruote della macchina, rischiate brutti incontri, quanto meno poco piacevoli. Di notte poi, l’effetto spavento è assicurato. Chissà se prima o poi si riuscirà a risolvere il problema. La lunga notte dei topi, a Madonnella, è ancora di là da finire. Per l’alba c’è da aspettare.

