Il clima in città resta teso dopo gli ultimi fatti di sangue, per questo il quartiere Japigia è stato passato al setaccio su disposizione del Questore Carmine Esposito. Gli accertamenti hanno permesso di sequestrare una pistola semiautomatica clandestina calibro 7.62 perfettamente funzionante, 6 cartucce calibro 44 magnum e 10 cartucce calibro 308 special, tutte per revolver.

Le perquisizioni delle Volanti, che hanno operato insieme all’Rpc ed alle unità cinofile, sono state eseguite in via Caldarola, nei pressi del mercato rionale coperto. La pistola era nascosta in un pozzetto elettrico di un giardinetto, avvolta da stracci e buste, con il caricatore rifornito di 6 cartucce.

Il cane poliziotto Amira ha fiutato in una cassetta delle lettere un bilancino di precisione e circa 200 bustine per il confezionamento di stupefacenti, insieme a quasi 3 grammi di marijuana e 1.5 grammi di hashish.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per accertamenti di competenza, connessi al ritrovamento di costruzioni abusive.

