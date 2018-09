Paura questa mattina in viale Papa Giovanni XXIII, al civico 24, di fronte al Carcere di Bari. Per cause in via di definizione, un incendio si è sprigionato all’interno del garage condominiale, il rogo ha interessato diverse auto parcheggiate, alcune hanno riportato ingenti danni, altre per fortuna sono state coinvolte solo di striscio.

Stando a quanto raccontato da alcuni inquilini, i primi due piani dello stabile, di recente costruzione, sono adibiti ad autorimessa, i veicoli vi accedono tramite elevatore. Proprio l’ascensore è finito sotto accusa, negli ultimi giorni sembra si siano verificati diversi casi di malfunzionamento, in molti puntano il dito contro il cancello, che potrebbe aver avuto un cortocircuito.

Spetta ora ai Vigili del Fuoco ricostruire la dinamica dei fatti, ma i condomini non sembrano avere troppi dubbi sull’accaduto. Qualche giorno fa una persona sarebbe rimasta bloccata per oltre due ore a causa di un guasto della piattaforma di ingresso del garage.

