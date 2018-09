Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inaugura oggi la 82a edizione della Fiera del Levante, la prima con la gestione compartecipata di Bologna Fiere, che insieme alla Camera di Commercio di Bari ha rilevato la gestione dell’ente, facendo uscire così la Campionaria barese dalla fase di commissariamento che ha portato a compimento l’opera di risanamento economico.

“Fiera di essere nel futuro” è lo slogan di questa campionaria, la prima anche per il nuovo presidente dell’Ente Fiera, l’imprenditore del grano Pasquale Casillo. Sono oltre 600 gli espositori presenti nei padiglioni e nelle aree esterne, oltre 200 gli appuntamenti, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile, alle innovazioni tecnologiche, al terzo settore, artigianato, enogastronomia. Ampi spazi sono poi dedicati alla formazione, alle start up, al Polo della cultura, alla promozione turistica pugliese, all’innovazione e alle nuove tecnologie. Alla Galleria delle Nazioni sono presenti quest’anno 27 Paeso.

“La Fiera del Levante rappresenta da sempre uno dei più importanti appuntamenti per l’economia del nostro Paese e per la sua proiezione internazionale, e lo dico da presidente del Consiglio e da pugliese”. Lo ha affermato il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte durante la cerimonia di inaugurazione.

Il premier nel suo discorso ha trattato i temi economici, fiscali e sociali del Paese e del Mezzogiorno in particolare, mostrando ottimismo sul futuro. “L’obiettivo – ha detto Conte – è quello di creare la stessa fiducia che caratterizzò l’Italia dell’ultimo dopoguerra. Questo governo presta molta attenzione al Sud, non soltanto perché io sono pugliese, ma perché c’è una sensibilità di fondo”.

Conte ha ribadito più volte la massima attenzione del Governo verso le imprese , “ma ciò – ha aggiunto – non significa una diminuita attenzione al mondo delle imprese. La forza delle nostre imprese potrà aiutarci a produrre quelle risorse di cui abbiamo bisogna per un paese più giusto, più forte, più inclusivo. Noi vogliamo aiutare chi intraprende per creare ricchezza, per sé stesso e per gli altri”.

Sulle future mosse dell’esecutivo e sulle anticipazioni della prossima legge finanziaria, il Presidente del Consiglio ha affermato che “reddito di cittadinanza e riforma fiscale saranno due pilastri su cui lavoreremo per sagomare una manovra che sia anche di equità sociale”.

