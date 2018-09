Rinchiuso per diverse ore al giorno in un locale buio e con poco spazio per muoversi. È la condizione non proprio ideale in cui vive Yuri, il barboncino di Donato, colui che vestiva i panni del “galletto” del Bari prima delle partite allo stadio San Nicola.

Diversi cittadini ci hanno segnalato i lamenti dell’animale all’interno dell’ex pizzeria al civico numero 49 di via Adige. Siamo andati quindi a controllare di persona e abbiamo trovato il cane in condizioni certo non confortevoli dietro la saracinesca, stipato tra materiale di vario genere e biciclette, con un po’ di cibo e acqua e una lampadina a fare un po’ di luce.

L’uomo ha però assicurato che non ci sarebbe nessun maltrattamento: “parcheggia” il cane nel locale solo per qualche ora al giorno per andare a lavorare. La notte, invece, Yuri dormirebbe col padrone. Una “sistemazione provvisoria” ha promesso Donato, speriamo sia davvero così.