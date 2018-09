Più telecamere, più controlli, una maggiore presenza di Forze dell’Ordine, che in passato si vedevano più spesso. Gli abitanti di via Anita Garibaldi sono esasperati, tanto che si sono organizzati e stanno raccogliendo firme per chiedere al Comune di installare delle telecamere di sorveglianza.

Auto e moto che vanno a ruba, un deposito di auto rubate visibile da chiunque, a pochi passi dalla piccola strada che collega corso Mazzini con via Napoli, e poi tossici, vandali, insomma da queste parti non manca proprio niente, tutte cose note alla Polizia ci dicono: “Prima passavano con le pattuglie e controllavano le targhe – ci ha raccontato qualcuno – per controllare tra le denunce di furto, ora è un po’ che non vengono”.

A inizio agosto uno scooter è stato dato alle fiamme, il motivo non si sa, ma tanto basta per essere davvero troppo: “Ogni tanto mi alzo la notte – ci ha detto un signore al microfono – e controllo dalla finestra se è tutto a posto”. Il grande fratello umano non può essere la soluzione di questi problemi.