I lavori di demolizione della passerella pedonale di via Imperatore Traiano procedono come da cronoprogramma: sono in via di ultimazione le attività preliminari allo smontaggio delle travi che costituiscono la struttura del ponte pedonale. Lo smontaggio vero e proprio sarà realizzato nella notte tra sabato 22 e domenica 23 settembre, mentre nella settimana successiva si procederà a demolire le scalinate, due su viale Imperatore Traiano e una su via Messapia.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, dalle ore 23.59 di venerdì 21 settembre alla stessa ora di domenica 30 settembre, saranno interdetti il transito e la sosta su via Imperatore Traiano, nel tratto compreso tra via Guarnieri e via Musacchio.

Al contempo, la viabilità circostante sarà modificata come di seguito indicato:

-inversione del senso di percorrenza di via Goffredo Mameli nel tratto tra via Musacchio e via Delfino Pesce, con direzione verso via Delfino Pesce;

-istituzione del divieto di transito (eccetto frontisti) e del divieto di sosta ambo i lati su via Delfino Pesce, nel tratto tra via Goffredo Mameli e via imperatore Traiano;

-inversione del senso di marcia su via Imperatore Traiano nel tratto tra via Guarnieri e via Caduti del 28 luglio 1943, con direzione verso quest’ultima.

Nella giornata di oggi saranno posizionati i primi cartelli segnaletici utili a informare i residenti degli imminenti divieti. Per limitare i disagi ai cittadini, i tecnici comunali cercheranno, ove possibile, di ridurre i tempi di chiusura pure previsti dall’ordinanza in considerazione dell’effettivo procedere dei lavori.

In concomitanza con l’entrata in vigore dei divieti, l’ Amtab ha predisposto una serie di variazioni di percorso per le linee 2, 2/, 10, 14 e 25 valide dalle ore 23 di venerdì 21 settembre alle ore 24 di domenica 30 settembre, e comunque fino al termine delle esigenze.

linea 2

-in direzione Polivalente Japigia i bus effettueranno il percorso ordinario;

-in direzione Piscine comunali i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario;

linea 2/

-in direzione via Conenna i bus effettueranno il percorso ordinario;

-in direzione Piscine comunali i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario;

linea 10

in direzione Polivalente Japigia i bus effettueranno il percorso ordinario;

-in direzione via C. Rosalba – parco Domingo i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario;

linea 14

-in direzione via Degli Oleandri – Z.I. i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario;

-in direzione Polivalente – Japigia i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 25

–in direzione via Degli Oleandri – Z.I. i bus effettueranno il percorso ordinario;

-in direzione piazza Luigi di Savoia i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario.