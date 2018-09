Questa volta è intervenuta anche la Polizia per cacciare un branco di cinghiali dal quartiere San Paolo. L’ultimo avvistamento risale a due giorni fa, vicino a una pizzeria nei pressi del complesso residenziale Parco dei Principi in via Ermanno.

Il prato condominiale è stato completamente devastato dagli animali selvatici. Di certo non una buona notizia per i residenti che devono mettere mano ai loro portafogli per aggiustare quanto distrutto dai cinghiali.

Come sempre i cittadini chiedono un intervento efficace da parte dell’Amministrazione comunale che dovrebbe istituire dei controlli nel quartiere San Paolo dalle ore 20 in poi, per riuscire a tenere a bada gli ospiti abituali del quartiere.

