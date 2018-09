Momenti di apprensione questa mattina nel cantiere per l’allargamento di via Amendola. Un operaio, che indossava i dispositivi di sicurezza personale, è caduto dalla scala da un’altezza di circa un metro. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto hanno trovato l’umo in posizione supina e dolorante. L’operaio è stato trasportato in codice giallo in ospedale per la sospetta frattura del femore. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

