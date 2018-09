La pista ciclabile di corso Mazzini fa strage di macchine. Per colpa della scarsa segnalazione del cordolo che delimita la pista dalla carreggiata, questa mattina, forse anche per una distrazione, un’auto ci si è schianta sopra rompendo la coppa dell’olio.

Come denunciano i residenti, non è il primo caso, solo in questa settimana ben tre auto hanno fatto la stessa fine. Utile per gli appassionati della due ruote, ma altrettanto pericolose per chi le percorre e per gli automobilisti.