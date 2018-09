Momenti concitati ieri pomeriggio in via Dante, all’angolo con via Libertà. Un cittadino extracomunitario, spostato con una donna italiana e lì residente, è stato infatti sorpreso per strada nonostante il regime di arresti domiciliari dai Carabinieri, impegnati appunto in una operazione di controllo.

Quando i militari hanno tentato di arrestarlo, l’uomo ha dato in escandescenza, cercando prima di accoltellare i Carabinieri e poi minacciando di suicidarsi. I militari sono per fortuna riusciti a disarmarlo e a bloccarlo, senza che nessuno si sia fatto male. L’uomo è stato poi condotto in carcere.