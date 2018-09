Vagava senza meta alla ricerca di un posto per passare la notte: si tratta di un extracomunitario che, con addosso solo una giacca e un computer, si aggirava per le strade del quartiere del Libertà. Non era però uno dei senzatetto costretti a dormire per strada.

L’uomo, stando al suo racconto, avrebbe avuto una litigata furibonda con la moglie che, in un raptus di follia, lo avrebbe ferito alla testa con un coltello procurandogli un taglio profondo poi medicano in ospedale con diversi punti di sutura.

Ad alcuni residenti del quartiere ha anche raccontato di essere esasperato dalla relazione e stanco delle continue litigate con la coniuge tanto da decidere di non tornare più a casa.