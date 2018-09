ll Tribunale di Catania ha emesso un decreto di sequestro che fa tremare il mondo del giornalismo nel Mezzogiorno. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, oltre 150 milioni di beni sono stati sequestrati e confiscati all’editore e direttore Mario Ciancio Sanfilippo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il provvedimento riguarda il quotidiano ‘La Sicilia’ di cui Ciancio Sanfilippo è direttore, la maggioranza delle quote della ‘Gazzetta del Mezzogiorno’ di Bari e due emittenti televisive regionali, ‘Antenna Sicilia’ e ‘Telecolor’. Il Tribunale ha nominato dei commissari giudiziari per garantire la continuazione dell’attività del gruppo.

La procura di Catania aveva aperto l’indagine a carico di Ciancio nel 2007, ma nel 2012 ne aveva chiesto l’archiviazione. Richiesta bocciata dal gup Luigi Barone, che aveva disposto la trasmissione degli atti ai pm. Gli inquirenti avevano a quel punto chiesto il rinvio a giudizio dell’editore, incontrando il parere negativo del gup Bernabò Distefano nel 2015. Una decisione che aveva sollevato parecchie polemiche, lo stesso presidente dell’ufficio gip di Catania, Nunzio Salpietro, aveva preso le distanze dalla sentenza. Giudizio completamente ribaltato dalla Suprema Corte, che ha accolto l’appello della procura contro il proscioglimento di Ciancio.

Dodici mesi fa un nuovo gup, il terzo a occuparsi della vicenda Ciancio in dieci anni di indagini, ha ordinato il processo per l’editore catanese, ormai 86enne. La Direzione distrettuale antimafia ha passato al setaccio conti correnti, polizze assicurative, 31 società, quote di partecipazione in altre sette società e beni immobili, imputando Ciancio per concorso esterno a Cosa nostra.

Già nel 2015 nell’avviso di conclusione delle indagini la procura annotava di aver trovato 52 milioni di euro depositati in Svizzera e non dichiarati nei precedenti scudi fiscali. Ciancio aveva provato a giustificare l’origine di quelle somme ai pm, ma la sua auto difesa non aveva convinto gli inquirenti. In altre parole il Tesoretto inviato Oltralpe è rimasto ingiustificato. Dopo una prima richiesta di sequestro respinta, questa volta è arrivato il via libera.