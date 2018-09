Non si ferma la piaga dei furti nelle campagne, questa volta addirittura in pieno giorno alla luce del sole, è il caso di dire. Michele Aresta, 55 anni, e Francesco Pace, 24enne, entrambi di Bitritto, sono stati pizzicati dai Carabinieri ieri mattina alle 9:30, ad Adelfia, i due erano su un furgone carico con tre quintali di mandorle rubate, oltre naturalmente a tutti gli arnesi necessari. Arrestati, processati per direttissima, condannati a un anno e mezzo e rimessi in libertà.

print