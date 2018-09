Grave incidente in via Monsignor Laira ad Acquaviva. Un anziano ciclista in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un’auto mentre si stava immettendo sulla strada per Bari.

Il colpo violento ha fatto volare il ciclista che è rovinosamente finito sul parabrezza rompendolo in mille pezzi. L’anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Miulli di Acquaviva.