Questa mattina a Triggiano una macchina in sosta è finita sui binari del passaggio a livello di via Casalino. I motivi non sono chiari ma pare che l’autista non avesse messo il freno a mano, a differenza di quanto invece sostiene lui.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno prontamente chiamato il carro attrezzi per rendere di nuovo attiva la circolazione dei treni. Per fortuna nessuno era in auto in quel momento.

1 di 2