Un bambino libanese di 2 anni è morto sul volo Alitalia Beirut-Roma, dirottato stamattina nell’aeroporto di Bari-Palese per i soccorsi del caso.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polaria della Polizia di Stato, il piccolo è stato colto da una crisi cardiaca durante il volo. A prestare il primo soccorso per rianimarlo è stata una hostess, per poi decidere di effettuare una atterraggio d’emergenza nell’aeroporto più vicino.

Una volta atterrati a Bari il bimbo che era in viaggio con i genitori, è stato preso in carico dal personale medico del 118. Le manovre di rianimazione sono dunque proseguite su terra ferma, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti il magistrato di turno e il medico legale.