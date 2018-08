Nei giorni scorsi a Terlizzi i Carabinieri hanno arrestato, nella flagranza di reato, un minorenne della zona, per il reato di tentato furto aggravato in un’abitazione, i cui proprietari si trovavano fuori città per le ferie estive.

Alcuni cittadini hanno avvisato una pattuglia della Polizia Locale dopo aver visto un individuo forzare la porta d’ingresso di una casa. Su richiesta degli agenti, sono immediatamente giunti sul posto i Carabinieri, i quali accedendo nell’immobile, trovato interamente a soqquadro, hanno tratto in arresto il giovane che, per sottrarsi ai militari, aveva tentato di nascondersi sotto ad un letto

Sottoposto successivamente a controllo, sulla sua persona, sono stati rinvenuti alcuni monili ed un tablet prelevati nell’abitazione. Per il ragazzo, già affidato ad una comunità di recupero ubicata in provincia, dalla quale si era allontanato per vivere di espedienti e senza una fissa dimora, è stato fatale quest’ultimo colpo.

Sul suo conto sono infatti ancora in corso da parte dei Carabinieri ulteriori accertamenti su analoghi delitti avvenuti in zona nei giorni precedenti. Nel frattempo, il minore, a seguito dell’arresto, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, è stato condotto presso l’Istituto “Fornelli” del Capoluogo.