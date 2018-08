In totale saranno 75 le Forze dell’Ordine che a partire da giovedì 9 agosto saranno operativi a Bari. Poliziotti, Carabinieri e Finanzieri faranno fronte alle esigenze di ordine e sicurezza, come ha sottolineato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Una decisione che è stata presa dopo la proposta inoltrata dal prefetto di Bari il 20 luglio scorso al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Un modo, come ha spiegato la Prefettura, per fronteggiare alcune criticità in alcuni quartieri di Bari, come Libertà, Japigia e Murattiano.