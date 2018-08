Non è in pericolo di vita, ma il rischio che sul viso restino i segni dell’incidente avvenuto oggi a Ruvo, sulla vecchia strada per Bisceglie, sono altissimi. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, un ragazzo di 13 anni stava guidando il suo scooter su alcune strade secondarie di Ruvo.

Alla vista della Polizia Locale, che transitava in maniera occasionale, avrebbe temuto di essere fermato e per questo si sarebbe dato alla fuga. A quel punto la pattuglia non ha potuto far altro che mettersi all’inseguimento. Fatale è stata una curva.

Il centauro è finito rovinosamente al suolo, procurandosi un trauma cranico e un evidente trauma facciale. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, la vittima dell’incidente era riversa per terra, di faccia sotto, mentre uno dei vigili gli stava accanto. L’ambulanza lo ha trasportato in codice rosso la pronto soccorso del Policlinico di Bari in conseguenza della gravità delle ferite.