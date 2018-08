Il 53enne originario di Adelfia Giovanni Tribuzio è deceduto giovedì nell’ospedale Maggiore di Parma, dove si trovava ricoverato dalla sera prima in seguito a un incidente stradale. Secondo quanto riferito dai testimoni, Tribuzio stava praticando jogging in via Torelli, nei pressi del parco Giacomo Ferrari, quando è stato investito da un fuoristrada mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio con via Scarlatti e via Massari. Originario di Canneto, padre di due figli, Tribuzio era considerato uno stimato professionista, ricercatore per la Barilla nelle ricerche sui processi molitori.

