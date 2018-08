Un morto, una donna di 45 anni di Rutigliano, e una sua amica trasportata in condizioni disperate in ospedale.

È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio alle porte di Noicattaro, sulla provinciale che porta a Casamassima. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto guidata dalla deceduta si sarebbe girata su un fianco, finendo per invadere la corsia opposta nel momento in cui sopraggiungeva un camion.

L’impatto è stato inevitabile e violentissimo. Per la conducente non c’è stato niente da fare. L’amica, invece, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso, ma le sue condizioni appaiono gravissime.

