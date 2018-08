Nel corso dei controlli effettuati nei luoghi della “movida”, i Carabinieri a Monopoli hanno arrestato un 31enne del luogo con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un giovane elettricista incensurato, ma già conosciuto alle Forze dell’Ordine quale assuntore di cocaina.

Da alcune sere si era sparsa la voce fra i tossicodipendenti che frequentavano il

lungomare di Porta Vecchia, di un giovane pusher facilmente avvicinabile e che era in grado di fornire “un po’ di tutto” a prezzi più che convenienti, come riferito da un testimone fermato dai militari. Predisposto un adeguato servizio di osservazione, i Carabinieri non hanno avuto difficoltà ad individuare, fra i numerosissimi ragazzi che popolavano il centro storico di Monopoli, un giovane ben vestito, che si aggirava con fare sospetto,

avvicinando i passanti e confondendosi fra la folla.

Al momento ritenuto più opportuno, i Carabinieri, proprio quando l’ennesimo “cliente”, un ventenne bresciano, stava acquistando da lui 3 dosi di cocaina al prezzo di 80 euro, hanno deciso di intervenire per controllarlo. Sottoposto a perquisizione personale, lo spacciatore è stato trovato in possesso di altre 11 dosi di cocaina, pronte alla vendita, nonché 250 euro in contanti frutto dell’illecita attività di spaccio.

La perquisizione è stata poi estesa anche alla sua abitazione, dove sono stati trovati altri 4,5 grammi di cocaina, 3 di marijuana e materiale atto al confezionamento. Lo stupefacente è stato sequestrato e inviato nei laboratori della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari, per le analisi del caso, mentre l’arrestato, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è finito agli arresti domiciliari in attesa di essere processato nei prossimi giorni con il rito per direttissima.