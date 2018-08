Durante l’attività di controllo svolta quotidianamente dal personale della Guardia Costiera, è stato individuato e sanzionato un soggetto che utilizzava abusivamente la propria unità da diporto per attività di noleggio/locazione a beneficio di ignari turisti. L’attività di noleggio e locazione di unità da diporto, per chi non lo sapesse, è regolata a livello nazionale dal Codice della Nautica da Diporto – il Decreto Legislativo n. 171/2005 – e localmente da apposite ordinanze emanate dalle Capitanerie di porto che prevedono specifici adempimenti di sicurezza in capo a chi intende intraprendere tale attività.

Le unità adibite a noleggio/locazione sono infatti dotate di apposita certificazione di sicurezza di idoneità al servizio nonché deve sussistere un apposito contratto assicurativo per eventuali incidenti che dovessero verificarsi alle persone a bordo, ai bagnanti e con altre unità.

Al noleggiatore abusivo è stata contestata dai militari della Guardia Costiera la sanzione amministrativa pecuniaria che va da Euro 2775 a Euro 11017 ai sensi dell’articolo Articolo 55 del Decreto Legislativo N.171/2005.

È importante affidarsi a soggetti regolarmente autorizzati facilmente riconoscibili poiché sullo scafo dell’imbarcazione hanno l’obbligo di riportare la lettera “L” oppure “N” se trattasi rispettivamente di locazione o noleggio, inoltre è possibile richiedere a chi offre il servizio di mostrare la copia della comunicazione resa alla locale Capitaneria di porto opportunamente munita del timbro della stessa, è necessario infine pretendere, prima di intraprendere la navigazione o l’escursione, che il gestore fornisca apposita evidenza documentale comprovante il noleggio quale per esempio il contratto o la ricevuta fiscale. I controlli della Guardia Costiera proseguiranno al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti e dei diportisti per tutto il periodo estivo.