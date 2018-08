Si rompe la sottocoppa dell’olio motore di un pullman attraversando il passaggio a livello. È successo in via Bitonto a Modugno. Ma non è una novità, secondo i residenti. Tutto ciò succede quasi una volta al mese e questo provoca grandissimi disagi alla circolazione.

Infatti il pullman, fermo dalle tre e mezzo di oggi pomeriggio, ha causato un forte ingorgo stradale. I residenti da sempre chiedono che la via sia chiusa ai mezzi di grossa cilindrata. Tutt’ora la Polizia Locale è sul posto per far defluire il traffico.

