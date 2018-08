Bartolomeo Nitti, autotrasportatore 62enne di Triggianello, è morto il 14 agosto in provincia di Ferrara. L’uomo, alla guida del suo camion, stava trasportando fusti di birra quando, sulla SS309, si è scontrato frontalmente con un altro mezzo pesante carico di sabbia che viaggiava in direzione opposta e ha invaso la sua corsia. A causare l’impatto sarebbe stata l’esplosione di un pneumatico. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ferito non in pericolo di vita l’autista dell’altro mezzo.

