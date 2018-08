Paura questo pomeriggio sulla ss100 in direzione Bari. Poco dopo le 15 un autocarro ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava dalle parti di Casamassima, all’altezza del km 23 della stessa strada statale. In pochi secondi il mezzo è stato praticamente divorato dalle fiamme.

L’autista, unico passeggero a bordo del mezzo, è riuscito per fortuna a mettersi in salvo. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i mezzi dell’Anas per rimuovere il veicolo e gli agenti della Polizia Stradale. Nel momento in cui scriviamo si transita solo sulla corsia di sorpasso, quella per la marcia normale è infatti ancora impegnata per le operazioni di rimozione del veicolo.

