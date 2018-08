Una donna è rimasta ferita in un incidente avvenuto questa mattina tra due auto. L’impatto si è verificato sulla Statale 236, all’altezza dello svincolo Bitritto Modugno, in direzione Bari.

Secondo una prima ricostruzione un’auto, per cause ancora da chiarire, avrebbe tamponato violentemente un’altra vettura che trasportava una intera famiglia in partenza per le vacanze: tre adulti e alcuni minori, fortunatamente illesi. Il più piccolo dei bambini ha solo pochi mesi.

Immediati i soccorsi da parte di una pattuglia di Carabinieri, delle ambulanze del 118 e di una volante della radiomobile. Il traffico ha registrati pesanti rallentamenti.

1 di 15