Lanciano un frigorifero pieno di bottiglie contro i Carabinieri per riuscire a fuggire. È successo oggi a Bitritto, intorno alle 3 di mattina. I malviventi hanno fatto irruzione all’interno di un bar in via Don Milani e, dopo aver forzato la saracinesca e il portone, hanno rubato i liquori, un televisore, la cassa e il frigo piene di bottiglie di succhi di frutta

I ladri dopo il colpo si sono dati alla fuga a bordo di una BMWma, mentre stavano percorrendo via Paolo VI, sono stati intercettati da un pattuglia dei Carabinieri. Durante l’inseguimento i malviventi, per rallentare i militari, hanno lanciato il frigo pieno di bottiglie e sono riusciti a dileguarsi facendo perdere le loro tracce. I Carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del furto.

