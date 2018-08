Con se aveva oltre 5 chili di cocaina nella valigia. Elisa Salatino, la professoressa 40enne fermata all’aeroporto di Melbourne nel 2017 è stata condannata dal tribunale australiano a 10 anni di carcere: 6 in via definitiva in un carcere di massima sicurezza mentre per gli altri 4 le è stata concessa la sospensiva condizionale della pena.

L’insegnante dell’Istituto Marconi, originaria di Fasano, è stata per 18 mesi detenuta in Australia, nonostante avesse negato di essere a conoscenza della droga e a chi fosse diretta.