L’aggressione sessuale sarebbe avvenuta il 16 agosto sul treno Lecce-Bologna, autore della violenza su una ragazza di 19 anni sarebbe stato un 40eenne di Bari, arrestato dalla Polizia.

Dalla stazione ferroviaria di Ostuni la Polizia ha ricevuto una richiesta d’intervento giovedì mattina per un’aggressione subita da una donna. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno individuato il presunto responsabile e condotto in ufficio dove lo hanno tratto in arresto, con l’accusa di aver compiuto plurimi atti sessuali contro la volontà e in danno della giovane ragazza.

La vittima ha presentato querela presso il Commissariato di Ostuni mentre il responsabile, dopo le formalità di rito, veniva costretto agli arresti domiciliari.