Andare in ospedale per una visita intramoenia e ritrovarsi a sorpresa il Cup chiuso. Succede al San Paolo dove qualcuno ha deciso “ex abrupto” che nei pomeriggi della settimana di Ferragosto il centro unico di prenotazione del nosocomio resta chiuso.

L’amara sorpresa per un paziente barese è arrivata quando ormai aveva raggiunto l’ospedale: l’uomo si anche era accertato fino all’ultimo dell’orario pomeridiano del Cup che normalmente è aperto dalle 15 alle 18, ma quando è arrivato sul posto ha trovato l’ufficio serrato.

I pazienti non sono stati avvertiti in alcun modo: non è infatti presente nessun avviso, né in ospedale né sul sito. L’ingrato compito di dare la brutta notizia è stato dato alle guardie giurate: “Cose dell’altro mondo. Non è normale che chiudano improvvisamente un ufficio quando fino a stamattina ci avevano assicurato che avrebbe riaperto alle 15”.