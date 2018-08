“Non si butta la roba per strada”. Darwish ha imparato la lezione: lui era uno dei due uomini beccati qualche giorno fa ad abbandonare due materassi per strada al quartiere Libertà ma adesso è pronto a fare mea culpa.

“L’ho aiutato perché è un amico – ha ammesso – ma non si fa”. Peccato, però, che è lui stesso a rivelarci che i materassi sono stati buttati nuovamente per strada. Il suo amico adesso non abita più in via Ravanas ma speriamo che abbia imparato anche lui la lezione.