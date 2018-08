Tragedia sfiorata in via Napoli questa mattina. Nello stesso punto dove lo scorso mese morì un ciclista travolto da un camion, un ufficiale della Guardia di Finanza, a bordo di uno scooter, è entrato in contatto con un tir che l’ha fatto volare dalla moto.

Le condizioni dell’ufficiale non sono preoccupanti ma è stato comunque trasportato al Pronto Soccorso per alcuni accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.

