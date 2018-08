Una vera e propria strage, in senso metaforico si intende. Questa mattina gli agenti della Polizia Locale sono tornati sul lungomare di Bari, nella solita zona a ridosso di Pane e Pomodoro, in “compagnia” del fidato telelaser.

Al di là della solita lamentela per essere stati pizzicati, qualcuno l’ha presa peggio del solito per via del punto in cui si sono posizionati con l’infallibile apparecchiatura. La pattuglia sarebbe infatti situata in una zona dove il limite è di 30km/h, stando a quanto ci riferisce qualche automobilista multato, cosa che ovviamente rende ancora più salata la contravvenzione: “Qualche metro prima il limite è ancora a 50 – ci hanno detto – si sono messi qui apposta”.