L’estate volge al termine, molti tra baresi e non sono purtroppo già rientrati dalle ferie, sempre troppo brevi per smaltire come si deve un anno di lavoro, è lunedì e come se non bastasse sul lungomare di Bari è tornato il telelaser, croce di ogni automobilista, incubo dei refrattari alla cintura di sicurezza, degli abituè del cellulare senza vivavoce o auricolare, dei piedoni schiacciati sull’acceleratore. La pattuglia di Polizia Locale è posizionata dalle parti del Park&Ride di Pane e Pomodoro. Andate piano se non volete peggiorare la situazione.

